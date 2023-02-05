Yüzbinlerce kişi ziyarete gidiyor: Türkiye’nin en ürkütücü yeri
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kanyon üzerine yapılan Türkiye’nin ilk cam terası ziyaretçi akınına uğruyor.
Tarihi ilçede yapılış tarihi bilinmeyen ancak Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından 1794 yılında tadilatı yaptırılan 116 metre uzunluğunda, 6 kemerli ve 110 ila 220 santimetre genişliğe sahip su kemerinin de bulunduğu 80 metre derinliğindeki kanyon üzerine 2012 yılında yapılan cam teras, Türkiye’nin ilk cam seyir terası unvanını taşıyor.
2022 yılının ilk aylarında bakım ve onarımı ile kristal cam değişimi yapılan teras, İl Özel İdaresi işletmesine geçerek, işletilmeye başlandı. Mayıs 2022 yılından itibaren İl Özel İdaresi tarafından işletilen cam terası, 165 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Cam terastan 1 milyon 850 bin TL gelir elde edilirken, bu gelirle köylere hizmet götürülüyor. Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 2022 yılında daha önce sözleşmesi biten müstecirle sözleşme yenilenemediklerini belirtti.
136 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ettiği aylık zaman zarfında terası İl Özel İdaresi olarak çalıştırdıklarını ifade eden Sözen, "Daha önce müstecirdeyken yaklaşık 1 milyon TL kira alıyorduk. Bunun 500 bin lirasını Özel İdaresine gelir irat edebiliyorduk. Orası Orman İşletmesinden bize tahsisli, tahsisli olan yerlerde kira bedelinin yarısı tahsis eden kuruma ödenmek zorundaydı.