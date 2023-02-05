Yüzbinlerce kişi ziyarete gidiyor: Türkiye’nin en ürkütücü yeri

136 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ettiği aylık zaman zarfında terası İl Özel İdaresi olarak çalıştırdıklarını ifade eden Sözen, "Daha önce müstecirdeyken yaklaşık 1 milyon TL kira alıyorduk. Bunun 500 bin lirasını Özel İdaresine gelir irat edebiliyorduk. Orası Orman İşletmesinden bize tahsisli, tahsisli olan yerlerde kira bedelinin yarısı tahsis eden kuruma ödenmek zorundaydı.