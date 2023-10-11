Yüzde 100 elektrikli, 700 km'yi aşan menzilli yeni SUV ortaya çıktı

DS Automobiles enerji geçiş sürecini hızlandırıyor. Faaliyete geçtiği ilk günden bu yana DS Automobiles, 2019’dan beri satışta olan elektrikli araç yelpazesiyle stratejisinin merkezine elektrik enerjisine geçişi yerleştirdi. %100 elektrikli DS 3 E-TENSE’in yanı sıra 225 ila 360 arasında değişen beygir güçlerine sahip DS 4 E-TENSE, DS 7 E-TENSE ve DS 9 E-TENSE şarj edilebilir hibritler gibi elektrikli aktarma organlarıyla sunulan tüm DS modelleri, 2023’ün ilk yarısında Avrupa satış hacminin yaklaşık yarısını temsil ediyor. İnovasyonun en ön saflarında yer alan DS Automobiles, Formula E katılımını sürdürürken %100 elektrikli dönüşümünü hızlandırıyor.