Yüzde 1'in altında faizle 2 yıl ödemesiz konut kampanyası belli oldu
TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası orta gelir grubu konut kampanyası için de çalışmalarda sona gelindi. 1-2 yıl geri ödemesiz dönem olması ve yüzde 1'in altında konut kredisi verilmesi bekleniyor. İşte orta gelirliye konut kampanyasında tüm detaylar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta ve üst gelirli yurttaşlar için konut kampanyası yapılacağını açıklamıştı.
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TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında orta gelire konut kampanyasında detaylar belli oldu.
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Bankacılık kaynaklarından elde edilen bilgiye göre kredi miktarı, ödeme şekli ve vadeye göre faiz seçeneği sunulacak.
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Kredi faiz oranları yüzde 0,69 ila yüzde 0,99 arasında değişecek. 1-2 yıl geri ödemesiz dönem olması da planlanıyor.
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