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Yüzde 1'in altında faizle 2 yıl ödemesiz konut kampanyası belli oldu

TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası orta gelir grubu konut kampanyası için de çalışmalarda sona gelindi. 1-2 yıl geri ödemesiz dönem olması ve yüzde 1'in altında konut kredisi verilmesi bekleniyor. İşte orta gelirliye konut kampanyasında tüm detaylar

Yüzde 1'in altında faizle 2 yıl ödemesiz konut kampanyası belli oldu - Resim: 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta ve üst gelirli yurttaşlar için konut kampanyası yapılacağını açıklamıştı. 

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Yüzde 1'in altında faizle 2 yıl ödemesiz konut kampanyası belli oldu - Resim: 2

TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında orta gelire konut kampanyasında detaylar belli oldu.

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Yüzde 1'in altında faizle 2 yıl ödemesiz konut kampanyası belli oldu - Resim: 3

Bankacılık kaynaklarından elde edilen bilgiye göre kredi miktarı, ödeme şekli ve vadeye göre faiz seçeneği sunulacak.

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Yüzde 1'in altında faizle 2 yıl ödemesiz konut kampanyası belli oldu - Resim: 4

Kredi faiz oranları yüzde 0,69 ila yüzde 0,99 arasında değişecek. 1-2 yıl geri ödemesiz dönem olması da planlanıyor.

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