Yüzde 300'lük zamdan sonra böyle oldu: 100 TL'ye kayıt yapılıyor
Akıllı telefon fiyatlarının yüksek olması ve yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonun kaydetme ücretinin yüzde 300 zamla 1500 liraya çıkması nedeniyle telefon teknik servisleri yasa dışı yöntemler bulmaya başladı.
Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların IMEI kaydı ücretinin 1500 lira olmasıyla birlikte bazı kişiler yasa dışı yöntemler bularak sıfır telefonları kayıt parası ödemeden kullanılabilir hale getiriyor.
Uygun fiyatlara yurt dışından getirilen son model telefonlara, bilgisayar ortamında ya da manuel olarak bazı kodlar uygulanarak eski telefonlardaki IMEI numaraları atılabiliyor.
Eski ancak IMEI’si klonlanmamış telefonlar bu nedenle son günlerde popüler olmaya başladı. Evlerde çekmecelerde bulunan telefonlar birden değer kazanmaya başlayınca ikinci el eşya satılan sitelerde ilanlar arttı.
IMEI’SI SAĞLAM TELEFON UYGUN OLMALI
IMEI atma yöntemini uygulamak için birkaç şartın gerçekleşmesi gerekiyor. IMEI’si yeni telefona kopyalanacak olan cihazın internete giren bir telefon olması gerekiyor. Eski tuşlu ve internete girmeyen telefonların IMEI kodları yeni nesil akıllı telefonlara kopyalanması halinde telefon kullanılamaz hale geliyor.