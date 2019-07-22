Yüzde 300'lük zamdan sonra böyle oldu: 100 TL'ye kayıt yapılıyor

Uygun fiyatlara yurt dışından getirilen son model telefonlara, bilgisayar ortamında ya da manuel olarak bazı kodlar uygulanarak eski telefonlardaki IMEI numaraları atılabiliyor.



Eski ancak IMEI’si klonlanmamış telefonlar bu nedenle son günlerde popüler olmaya başladı. Evlerde çekmecelerde bulunan telefonlar birden değer kazanmaya başlayınca ikinci el eşya satılan sitelerde ilanlar arttı.