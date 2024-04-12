Yüzde 57 ile TL'ye en yüksek faiz veren banka belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bankalar arası Türk Lirası mevduatı faiz yarışı kızıştı. Bazı bankalar Türk Lirası mevduatlarına yüzde 57 oranında faiz veriyor. Yüzde 40'ın üzerinde faiz veren bankalar ve Türk Lirası mevduatına en yüksek faizi veren banka belli oldu. İşte müşterilerine yüzde 40'ın üzerinde faiz veren bankalar.
HAYAT FİNANS
Kâr Payı: Yüzde 44,12
Net Getiri: 18.373 TL
Vade Sonu Ödeme: 518.373 TL
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ING BANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Getiri: 18.740 TL
Vade Sonu Ödeme: 518.740 TL
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QNB
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Getiri: 20.405 TL
Vade Sonu Ödeme: 520.405 TL
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ODEA BANK
Faiz Oranı: Yüzde 53
Net Getiri: 22.071 TL
Vade Sonu Ödeme: 522.071 TL
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