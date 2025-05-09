Yüzde 75 indirim yapan ünlü mağazaya hücum ettiler
Gratis'in yüzde 75'e varan indirim yaptığını duyanlar soluğu mağazalarda aldı. AVM ve cadde mağazaları önünde kuyruk oluşurken, indirimli ürünler kısa sürede tükendi.
Kaynak: DHA/İHA
Türkiye genelinde 81 ilde hizmet veren ve kişisel bakım alanında en yaygın mağaza ağına sahip markalardan biri olan Gratis, bir günlük dev bir indirim kampanyası düzenledi.
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Tüm ürünlerde yüzde 75 indirimin uygulandığı kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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Tamamı kadınlardan oluşan mağaza çalışanlarının görev yaptığı kampanyada, müşteri kitlesinin de yüzde 95’ini kadınlar oluşturdu.
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Sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluştu.
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