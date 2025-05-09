  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yüzde 75 indirim yapan ünlü mağazaya hücum ettiler

Yüzde 75 indirim yapan ünlü mağazaya hücum ettiler

Gratis'in yüzde 75'e varan indirim yaptığını duyanlar soluğu mağazalarda aldı. AVM ve cadde mağazaları önünde kuyruk oluşurken, indirimli ürünler kısa sürede tükendi.

Kaynak: DHA/İHA
Yüzde 75 indirim yapan ünlü mağazaya hücum ettiler - Resim: 1

Türkiye genelinde 81 ilde hizmet veren ve kişisel bakım alanında en yaygın mağaza ağına sahip markalardan biri olan Gratis, bir günlük dev bir indirim kampanyası düzenledi.

1 / 11
Yüzde 75 indirim yapan ünlü mağazaya hücum ettiler - Resim: 2

Tüm ürünlerde yüzde 75 indirimin uygulandığı kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 

2 / 11
Yüzde 75 indirim yapan ünlü mağazaya hücum ettiler - Resim: 3

Tamamı kadınlardan oluşan mağaza çalışanlarının görev yaptığı kampanyada, müşteri kitlesinin de yüzde 95’ini kadınlar oluşturdu. 

3 / 11
Yüzde 75 indirim yapan ünlü mağazaya hücum ettiler - Resim: 4

Sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

4 / 11