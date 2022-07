Yüzde 78 zam alan belediye işçileri başkanı böyle karşıladı

"DURMAK YOK YOLA DEVAM"

"Sizin ihtiyacınız varken siz mağdurken bizim huzurlu bir şekilde keyifli bir şekilde oturmamızın bir anlamı yok." diyen Başkan Çerçi konuşmasını şöyle tamamladı: "Hem eserlerimiz yapacağız hem hizmetimizi yapacağız. İşçilerimizi mağdur etmeden maksimum ücreti verdik. Bundan sonra da yapacağız. Bundan birileri 'Bunlar AKP'li Ankara'dan para geliyor' diyebilirler hiç alakası yok. Ankara'dan bize para gelmiyor. Her belediyeye giden para bellidir. AK Partili CHP'li MHP'li diye bir ayrım yoktur. Her belediyenin orada kişi başı para gider o bellidir. Bizim Ankara'dan kayrılmamız ekstradan para gelmesi söz konusu değil. Şimdiden söylüyorum birileri bunu kullanacaktır. Çünkü onların dilinin ölçüsü yok. Biz edep üzerine saygı üzerine konuşuruz akılla vicdanla konuşuruz. Biz ekstre gelir kaynakları yapan bir vizyona sahip teşkilatız, kadroyuz. Böylece bu gelirlerle beraber he yatırımları yapıyoruz maksimum düzeyde sıradan ilçe belediyelerinin yapamadığı yatırımları yapıyoruz. Önümüzdeki bir buçuk sene de ne yatırımlar yapacağız hepsini göreceksiniz. İnanmış bir cumhurbaşkanımız var. Bu sıkıntılar bütün dünyada var bizi de etkiliyor. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bunları da aşacağız biraz sabırla hep beraber yolumuza devam edeceğiz. Bu milleti yolundan kimse ayıramaz. Durmak yok yola devam diyoruz.