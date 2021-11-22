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  4. Yüzde 95'i tamam! İki il arası mesafe 12 saatten 2 saate düşüyor

Yüzde 95'i tamam! Ankara-Sivas arası 2 saate düşüyor

Ankara-Sivas arasındaki ulaşımı 12 saatten, 2 saate düşürecek olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) projesinin yüzde 95'i tamamlandı.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) projesinde çalışmalar devam ediyor. Ankara-Sivas arasındaki ulaşımı 12 saatten, 2 saate düşürecek olan projede çalışmalar yüzde 95 seviyesine ulaştı. Yaklaşık 10 milyar TL'ye mal olacak olan proje kapsamında, performans testleri devam ediyor. 

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Kısa sürede tamamlanması hedeflenen projede, yapılan toplam 903 adet sanat yapısından, 49 adet tünel, 53 adet viyadük, 217 adet alt/üst geçit, 611 adet köprü/menfez inşa edildi. 108 milyon metreküp kazı, 29 milyon metreküp dolgu yapıldı. Yüksek hızlı tren hattı tamamlandığında Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmağdeni, Yıldızeli, Sivas olmak üzere 8 istasyona yolcu ulaştıracak.

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"Yapım çalışmalarında yüzde 95 fiziki ilerleme sağladık"
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde Ankara-Sivas YHT projesi hakkında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şöyle konuştu:

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"Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 95 fiziki ilerleme sağladık. Balışeyh-Yerköy kesiminde yükleme testlerine başladık. Proje tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki demiryolu seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek".

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