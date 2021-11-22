Yüzde 95'i tamam! Ankara-Sivas arası 2 saate düşüyor

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) projesinde çalışmalar devam ediyor. Ankara-Sivas arasındaki ulaşımı 12 saatten, 2 saate düşürecek olan projede çalışmalar yüzde 95 seviyesine ulaştı. Yaklaşık 10 milyar TL'ye mal olacak olan proje kapsamında, performans testleri devam ediyor.