''Yüzen ahır'' vatandaşı isyan ettirdi

Bandırma'da ikamet eden Ercan Baha Çelik, "Artık Bandırma'da bu canlı hayvan gemisi konusunun son bulmasını istiyoruz. Çünkü şuan bir poyraz esintisi var şu arkamda görmüş olduğunuz Paşakent, Paşabayır, Paşakonak mahalleleri çok ciddi bir koku problemi var biz bu mahallelerde yaşamaktayız. Bu yaz gününde camlarımızı pencerelerimizi açamıyoruz evlerde duramıyoruz yani gerçekten artık bunun bir son bulmasını istiyoruz. Bu Bandırma halkına çektirilen bir eziyettir. Yani bir tek Türkiye'de Bandırma limanı gibi liman yok Türkiye'de 10'larca liman var bunlardan en az 5 yada 6 tanesi şehir merkezlerinin dışlarında bu limanlardan sevkiyatlar yapılabilir. İlla ki para kazanılacak diye illaki burası sevkiyat yerlerine yakın diye bizlere bu eziyetin çektirilmesinin bir anlamı yok. Biz Bandırma halkı olarak bundan bıktık ve yıldık. Lütfen sorumlulara sesleniyoruz artık bunu bize reva görmeyin. Bizde gerekli yerlere gereken başvurularımızı yapacağız Bandırma halkı olarak da elimizden geleni yapacağız artık bu bizim Bandırma'nın bir kanseri haline gelmiş durumda. Lütfen yetkililere sesleniyoruz artık bu duruma bir son verin.

Bandırma Paşabayır Mahallesi esnafları ise, "Hayvan gemisinin buraya gelmesini istemiyoruz, Bandırma'yı leş gibi kokutuyor Bandırma ufak yer zaten. Bandırma'da genelde kuzey rüzgarı esiyor ancak geçenlerde Hürriyet parkının orada çalışıyoruz hava batıdan esmeye başlayınca muazzam bir koku var sonradan baktım ki bu hayvan gemisi geldi. O rüzgar terse dönünce oradakilerde rahatsız oldu. Şu alttakiler devamlı rahatsız oluyor biliyorum onları" şeklinde konuştu.



Bandırma Belediyesinin Bandırma halkına kazandırdığı Paşabayır Mahallesinde bulunan Seyir Terası bu kötü kokular sebebiyle halk tarafından artık tercih edilmiyor.