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  4. Yüzen sarayın haftalık kirası dudak uçuklattı

Yüzen sarayın haftalık kirası dudak uçuklattı

Yunan armatörü Aristotle Onassis'e ait süper yat ''Christina O'''nun haftalık kirası 6 milyon 282 bin TL olarak açıklandı. Lüks yatta bir hafta tatil yapmak için şu ana kadar 7 rezervasyon yapıldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kişisel izolasyonuna dikkat eden milyonerlerin tercihleri süper yatlar oldu. 

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Yaz sezonuna kısa bir süre kala milyonerler izolasyon altında mavi suların tadını çıkarmaya başladı. Yunan armatörü Aristotle Onassis'e ait lüks yolcu gemisi ‘Christina O’nun haftalık kirası dudak uçuklattı. 

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Elizabeth Taylor, Richard Burton ve Winston Churchill gibi bir çok ünlü isme ev sahipliği yapan Christina O adlı süper yatın sadece 1 haftalık  kirasının 545 bin sterlik ( 6 milyon 282 bin TL) olduğu açıklandı. 

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Kiralama şirketi Morley Yachts yaptığı açıklamada, lüks geminin Temmuz ve Ağustos aylarında haftalık 545 bin sterline (6 milyon 282 bin TL) kiralanabildiği ifade edilirken, şuana kadar 7 kişi tarafından rezervasyon  talep geldiği belirtildi. 

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