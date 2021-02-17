Yüzeyi buz tutan Nazik Gölü'nde futbol oynadılar
Bitlis'in Ahlat ilçesinde Nazik Gölü'nün yüzeyi buz tutunca Bitlisli gençler tehlikeye aldırış etmeden gölde futbol oynadı.
Dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Nazik Gölü'ne gelen Dilburnu köyünde yaşayan gençler, tehlikeye aldırış etmeden doyasıya eğlendi.
Köylülerden Mehmet Oğur, kış boyunca donan göl üzerinde futbol oynayarak burayı bir eğlence alanına dönüştürdüklerini söyledi.
Yazın balıkçılık yaparak ailesini geçindirdiğini belirten Oğur, "Her yıl aralık ayından sonra buralar buz tutuyor.