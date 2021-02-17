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  3. 17 Şubat 2021 19:03

Yüzeyi buz tutan Nazik Gölü'nde futbol oynadılar

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Nazik Gölü'nün yüzeyi buz tutunca Bitlisli gençler tehlikeye aldırış etmeden gölde futbol oynadı.

Yüzeyi buz tutan Nazik Gölü'nde futbol oynadılar

Dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Nazik Gölü'ne gelen Dilburnu köyünde yaşayan gençler, tehlikeye aldırış etmeden doyasıya eğlendi.

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Yüzeyi buz tutan Nazik Gölü'nde futbol oynadılar

Köylülerden Mehmet Oğur, kış boyunca donan göl üzerinde futbol oynayarak burayı bir eğlence alanına dönüştürdüklerini söyledi.

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Yüzeyi buz tutan Nazik Gölü'nde futbol oynadılar

Yazın balıkçılık yaparak ailesini geçindirdiğini belirten Oğur, "Her yıl aralık ayından sonra buralar buz tutuyor.

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Yüzeyi buz tutan Nazik Gölü'nde futbol oynadılar

Gölde buz kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaşmış. Köyümüzdeki gençlerle birlikte donan gölde futbol maçı yapıyoruz." dedi.

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