Yüzlerce kişi öldü, geriye sadece bu kaldı...

6 Şubat'ta saat 04.17’yi gösterdiğinde Türkiye, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerle uyandı. 11 ili doğrudan etkileyen deprem, Diyarbakır’da da yıkıma sebep oldu. ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremde Yenişehir ilçesindeki Galeria Sitesi'nde 89, Sözel Apartmanı'nda 48 kişi, Bağlar ilçesindeki Serin-2 Apartmanı'nda 77 kişi, Hisami Apartmanı'nda 99 kişi, Yoldaş Apartmanı'nda 60 kişi ve Dündar Apartmanı'nda 38 kişi çöken binaların altında kalarak hayatını kaybetmişti. Aynı gün saat 13.24'te ise 7,6 büyüklüğünde Elbistan merkezli başka bir deprem daha meydana geldi. Deprem; Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun olarak hissedildi.