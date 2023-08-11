Yüzlerce kişi öldü, geriye sadece bu kaldı...
6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da 411 kişinin hayatını kaybettiği 6 yapıdan geriye dümdüz alan kaldı...
6 Şubat'ta saat 04.17’yi gösterdiğinde Türkiye, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerle uyandı. 11 ili doğrudan etkileyen deprem, Diyarbakır’da da yıkıma sebep oldu. ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremde Yenişehir ilçesindeki Galeria Sitesi'nde 89, Sözel Apartmanı'nda 48 kişi, Bağlar ilçesindeki Serin-2 Apartmanı'nda 77 kişi, Hisami Apartmanı'nda 99 kişi, Yoldaş Apartmanı'nda 60 kişi ve Dündar Apartmanı'nda 38 kişi çöken binaların altında kalarak hayatını kaybetmişti. Aynı gün saat 13.24'te ise 7,6 büyüklüğünde Elbistan merkezli başka bir deprem daha meydana geldi. Deprem; Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun olarak hissedildi.
Deprem gecesi devlet yetkilileri vakit kaybetmeksizin sahaya inip arama-tarama-kurtarma çalışması yapmaya başladı. AFAD ekipleri geçici süreliğine barınma ihtiyacı duyan vatandaşlar için çadır kent kurdu. Evi depremde hasar gören vatandaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün kentteki hizmet binalarına yerleştirildi.
Arama kurtarma ekipleri gece gündüz demeden günlerce enkaz bölgelerinde vatandaşların kurtarılması için el birliğiyle çalışma yürüttü. Enkaz altından çıkan yaralılar kentteki farklı hastanelere sevk edilirken, cansız bedenine ulaşılan vatandaşlar ise Adli Tıp Morguna kaldırıldıktan sonra Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığına dualarla defnedildi. Yıkılan 6 binada binlerce yaralı olurken, 411 kişi hayatını kaybetti. Binlerce bina ise hasar gördü.
Depremden hemen sonra Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi’nde TOKİ konutlarının temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kentte düzenlenen ‘Temel Atma Töreni’ne katılmasıyla atıldı. Hız kesmeden ilerleyen TOKİ konutlarının inşası her gün kat kat çıkıyor.