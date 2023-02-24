Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezisdans'ın enkazı kaldırıldı

C.'nin üzerinde yapılan aramada ise 10 bin 200 euro bulundu. Ayrıca C.'nin inşaat bittikten sonra çektirdiği reklam filminde; rezidansın güvenliğini ön planda tuttuğunu dile getirdiği ortaya çıktı. Kaç kişinin öldüğünün henüz açıklanmadığı rezidansın enkazı ise iş makineleriyle kaldırıldı.