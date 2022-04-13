Yüzsüz hırsızlar kamerada! Bir de utanmadan bakın ne yapmışlar

Ramazan ayı nedeniyle tadilata giren iş yerinin önünde bulunan 70 bin lira değerindeki elektrostatik filtre de güpegündüz çalındı. El arabasına taşırken yere düşürdüğü filtreyi parçalayan şüpheli, olay sırasında güvenlik kamerasına el salladı. Son 6 aydır hırsızlarla başının dertte olduğunu söyleyen Melih Keskinel, “Ramazan dolayısı ile tadilata girdik. İş yerimizin önünde elektrostatik filtre vardı. İş yerimize geldiğimizde sabah 7 sularında çalındığını gördük. Sadece onunla kalınmadığını, tentemizin demirlerinin de sökülerek alındığını gördük. Daha önce de buna benzer bir sürü hırsızlık olayı yaşadık. Yaklaşık 3 senedir buradayım, son 6 aydır domatesimiz çalındı, tezgahımızın ekmeklik sepeti çalındı. Buna benzer mağduriyetler yaşıyoruz” dedi.