Yüzsüz hırsızlar kamerada! Bir de utanmadan bakın ne yapmışlar
Yalova'da, bir lokantaya dadanan ve son 6 ayda lokantayı tam 4 kez soyan hırsız kameraya el bile sallamış.
Yalova'da, Melih Keskinel'in işlettiği lokantaya son 6 ayda 4 kez hırsız girdi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, Keskinel, iş yerinin önündeki 70 bin lira değerindeki elektrostatik filtreyi çalan şüphelinin rahat tavırlar sergilediğini ifade ederek, "Adamlar o kadar rahat ki bir de kameraya el sallıyorlar" dedi.
Yaşar Okuyan Bulvarı’nda 3 yıl önce açılan Melih Keskinel’e ait lokantaya hırsızlar dadandı. Son 6 ayda 4 ayrı hırsızlık olayının yaşandığı lokantanın güvenlik kameraları o anları saniye saniye kaydetti.
Görüntülerden birinde şüphelinin, lokantanın önündeki saksıda bulunan ağacı yerinden söküp götürdüğü görüldü. Bir başka görüntüde ise biri kadın, 2 şüpheli, lokantanın önünde bulunan tenteyi ve demirlerini söküp götürdü. Gündüz kaydedilen bir diğer görüntüde ise el arabasıyla lokantanın önüne gelen şüpheli, etrafı kolaçan ettikten sonra kapı önünde duran paspası alıp gitti.
Ramazan ayı nedeniyle tadilata giren iş yerinin önünde bulunan 70 bin lira değerindeki elektrostatik filtre de güpegündüz çalındı. El arabasına taşırken yere düşürdüğü filtreyi parçalayan şüpheli, olay sırasında güvenlik kamerasına el salladı. Son 6 aydır hırsızlarla başının dertte olduğunu söyleyen Melih Keskinel, “Ramazan dolayısı ile tadilata girdik. İş yerimizin önünde elektrostatik filtre vardı. İş yerimize geldiğimizde sabah 7 sularında çalındığını gördük. Sadece onunla kalınmadığını, tentemizin demirlerinin de sökülerek alındığını gördük. Daha önce de buna benzer bir sürü hırsızlık olayı yaşadık. Yaklaşık 3 senedir buradayım, son 6 aydır domatesimiz çalındı, tezgahımızın ekmeklik sepeti çalındı. Buna benzer mağduriyetler yaşıyoruz” dedi.