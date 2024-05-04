Yüzsüz hırsızların bıraktığı imza ''pes'' dedirtti

Denizli'de gurbetçi A. (56) ve H.E.(55) çiftin dubleks villasına camını kırarak giren ve 2 kişi oldukları sanılan hırsızlar burada günlerce yaşadı. Hırsızlar, A.E.'nin 35 yıl boyunca biriktirdiği birçoğu artık üretimi olmayan 50 şişe kadar içkinin bir bölümünü içip alem yaparak, kalanını ise çaldı.