Yüzsüz hırsızların bıraktığı imza ''pes'' dedirtti
Denizli'de gurbetçi bir ailenin villasını soyan hırsızların, evde günlerce alem yapıp çiftin içki koleksiyonunu çaldığı belirlenirken, ev sahibi çift hırsızlardan geriye kalanları görünce hayatlarının şokunu yaşadı.
Kaynak: DHA
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Denizli'de gurbetçi A. (56) ve H.E.(55) çiftin dubleks villasına camını kırarak giren ve 2 kişi oldukları sanılan hırsızlar burada günlerce yaşadı. Hırsızlar, A.E.'nin 35 yıl boyunca biriktirdiği birçoğu artık üretimi olmayan 50 şişe kadar içkinin bir bölümünü içip alem yaparak, kalanını ise çaldı.
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Almanya'da yaşayan A.E.ve H.E.çiftinin Merkezefendi ilçesinde, dubleks villasına camını kırarak giren ve 2 kişi oldukları tahmin edilen hırsızlar, evdeki balık konservelerini yiyip, toplam 13 şişe viski ve rakıyı içerek alem yaptı.
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Hırsızlar A.E.'nin 35 yıldır biriktirdiği koleksiyonundaki birçoğu artık üretimi olmayan 50 şişe kadar rakı ve viskiyi de çaldı.
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