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  4. Yüzyılların en uzun Ay tutulması bu gece yaşanacak

Yüzyılların en uzun Ay tutulması bu gece yaşanacak

580 yılın en uzun Ay tutulması bugün başlayacak ve birkaç saat sürecek. Tutulma Kuzey Amerika’dan izlenebilecek.

Dünya 19 Kasım`da son yüzyılın en uzun Tam Ay tutulması ve son 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulmasına tanık olacak.

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Bir önceki en uzun kısmi tutulma 2018`de gerçekleşti ve iki saatten az sürdü.

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Ay`ın yüzde 97`sinin Dünya`nın gölgesinde kalacağı tutulma 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek.

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NASA`nın açıklamasına göre tutulma, 50 ABD eyaleti, Kanada ve Meksika`nın yanı sıra Güney Amerika, Polinezya, Avustralya ve Çin`in bazı bölgelerinden görülebilecek.

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