Zabıtanın parasına el koyduğu dilenciden pes dedirten sözler
Erzurum'da zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin parasına el konuldu. Dilenci kadın, ''Haram ederim'' diyerek tepki gösterdi.
Kaynak: DHA
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
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Şehir içi yolcu taşıyan otobüsle alışveriş merkezleri, ATM'ler, cami önleri, trafik ışıklarının bulunduğu bölgelerde dilenenler, zabıta ekipleri tarafından tek tek yakalandı.
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Tamamını kadınların oluşturduğu dilencilerden birisi kucağında torunuyla yakalanırken, bir kadın da çocuklarıyla birlikte dilenirken tespit edilerek otobüse bindirildi.
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Zabıtayı görünce çöp bidonunu karıştırmaya başlayan bir kadın, 'dilenci' olmadığını belirtirken yabancı uyruklu bir kadın da otobüstekilere “Niye haber vermediniz” diye tepki gösterdi.
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