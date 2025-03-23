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Zabıtanın parasına el koyduğu dilenciden pes dedirten sözler

Erzurum'da zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin parasına el konuldu. Dilenci kadın, ''Haram ederim'' diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: DHA
Zabıtanın parasına el koyduğu dilenciden pes dedirten sözler - Resim: 1

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. 

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Zabıtanın parasına el koyduğu dilenciden pes dedirten sözler - Resim: 2

Şehir içi yolcu taşıyan otobüsle alışveriş merkezleri, ATM'ler, cami önleri, trafik ışıklarının bulunduğu bölgelerde dilenenler, zabıta ekipleri tarafından tek tek yakalandı.

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Zabıtanın parasına el koyduğu dilenciden pes dedirten sözler - Resim: 3

Tamamını kadınların oluşturduğu dilencilerden birisi kucağında torunuyla yakalanırken, bir kadın da çocuklarıyla birlikte dilenirken tespit edilerek otobüse bindirildi. 

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Zabıtanın parasına el koyduğu dilenciden pes dedirten sözler - Resim: 4

Zabıtayı görünce çöp bidonunu karıştırmaya başlayan bir kadın, 'dilenci' olmadığını belirtirken yabancı uyruklu bir kadın da otobüstekilere “Niye haber vermediniz” diye tepki gösterdi. 

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