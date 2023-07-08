Zam sonrası hangi emekli hangi memur ne kadar maaş alacak ?
Milyonlarca emekli ve milyonlarca memurun merakla beklediği Temmuz maaş zamları belli oldu. İşte zamlı maaşların yatacağı tarih ve meslek meslek yeni emekli maaşı zammı hesaplama tablosu…
Memur ve emekli zam oranını içeren torba kanun teklifinin komisyon mesaisi tamamlandı. Son dakika düzenlemesi ile emekli maaşlarına yeni zam oranı belirlendi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine eklenen emekli aylığının enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 25 oranında artırılmasına ilişkin madde kabul edildi. Böylece memur emeklisi için refah payı artışı yüzde 7,45 olarak hesaplanırken, SSK, Bağ-Kur emeklilerinin ise yüzde 5,23 oldu. Yeni zamlı maaşlar hesaplanırken ise kök maaş dikkate alınacak.
DUL VE YETİM AYLIĞI
En düşük emekli maaşının 7.500 TL yapılmasının ardından hissesine göre dul ve yetim emekli aylığı da artmıştı. Yüzde 75 hissesi olan dul veya yetim 5.625 lira, yüzde 50 hissesi olan dul veya yetim 3.750 lira, yüzde 25 hissesi olan dul veya yetim 1.875 lira almıştı. Ancak taban aylığa göre maaş alan dul ve yetimlerin aylığı en düşük emekli maaşına yapılacak zam ile yükselebilirdi. Ancak en düşük emekli maaşı 7.500 TL’de kaldı.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRANIN ÜZERİNDE
En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarıldı. Tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak. İlave ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümler uygulanacak. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacak. Düzenleme 15 Temmuz’dan itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.