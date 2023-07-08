Zam sonrası hangi emekli hangi memur ne kadar maaş alacak ?

DUL VE YETİM AYLIĞI

En düşük emekli maaşının 7.500 TL yapılmasının ardından hissesine göre dul ve yetim emekli aylığı da artmıştı. Yüzde 75 hissesi olan dul veya yetim 5.625 lira, yüzde 50 hissesi olan dul veya yetim 3.750 lira, yüzde 25 hissesi olan dul veya yetim 1.875 lira almıştı. Ancak taban aylığa göre maaş alan dul ve yetimlerin aylığı en düşük emekli maaşına yapılacak zam ile yükselebilirdi. Ancak en düşük emekli maaşı 7.500 TL’de kaldı.