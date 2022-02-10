Zam tablosu belli oldu: Emekliler ne kadar zam alacak?

Erdoğan'ın açıkladığı Kabine toplantısında yapılan iyileştirme ile 2000 sonrası SSK, esnaf Bağ-Kur ve tarım Bağ-Kur'lularda en düşük emekli aylığı 2 bin 500 lira olacak. En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde ise 2 bin 624 liradan 3 bin 293 liraya yükseldi.