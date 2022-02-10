Zam tablosu belli oldu: Emekliler ne kadar zam alacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre emekliler ne kadar zam alacak?
Yeni yılda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklamasıyla netleşen emekli maaş zamlarının Temmuz ayında ne kadar olacağo merak ediliyor.
Emekli maaş zamları memur maaşlarında olduğu gibi son 6 ayın enflasyon farkına göre netleşiyor. Peki, 2022 yılında emekli maaşlarında enflasyon farkı ne kadar olacak? Emekliler ne kadar zam alacak? İşte güncel tablo...
Temmuz ayında yapılacak emekli maaş zamları için araştırmalar başladı. Erdoğan'ın açıkladığı toplu sözleşme zammı yüzde 7.5'e yükseldi. Yeni hesaplama oranlarına göre yüzde 7,5'lik enflasyon farkı yüzde 7'lik Temmuz ayı zammına eklenecek. TÜİK verilerine göre emekliye yüzde 3,6'lık bir enflasyon farkı göründü.
Erdoğan'ın açıkladığı Kabine toplantısında yapılan iyileştirme ile 2000 sonrası SSK, esnaf Bağ-Kur ve tarım Bağ-Kur'lularda en düşük emekli aylığı 2 bin 500 lira olacak. En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde ise 2 bin 624 liradan 3 bin 293 liraya yükseldi.