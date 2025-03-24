Zam talebini reddeden kiracısına kızıp, öyle bir şey yaptı ki...
Bursa'da 35 bin TL'lik kirasını 55 bin TL zamla 90 bin TL'ye çıkarmak isteyen yer sahibi, sözleşme nedeniyle dükkandan çıkmayan kadın işletmecilerin işyerine otomobille dalıp camı kırdı.
Kaynak: İHA
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde 6 yıldır kız kardeşiyle kadın kuaförlüğü yapan B.V., iddiaya göre yer sahibinin 35 bin lira olan kirayı 90 bin liraya çıkarmak istemesi üzerine 2 yıl daha sözleşmesinin olduğunu belirtip, zam oranın da EFE-TÜFE hesabına göre yapılmasını istedi.
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Bu teklifi kabul etmeyen M.K., işletme sahipleri kadınlarla tartışmaya başladı. Öfkeli adam bir süre sonra otomobiliyle gelip, iş yerine dalıp camı kırdı. O
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anlar güvenlik kamerasına yansırken, korku dolu anlar yaşayan kadınlar yer sahibi arasında çıkan tartışmayı çevredekiler ayırdı. Kavga polis merkezinde son buldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili konuşan M.K., ayağının gaz pedalına takıldığını iddia etti.
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