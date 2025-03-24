Zam talebini reddeden kiracısına kızıp, öyle bir şey yaptı ki...

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde 6 yıldır kız kardeşiyle kadın kuaförlüğü yapan B.V., iddiaya göre yer sahibinin 35 bin lira olan kirayı 90 bin liraya çıkarmak istemesi üzerine 2 yıl daha sözleşmesinin olduğunu belirtip, zam oranın da EFE-TÜFE hesabına göre yapılmasını istedi.