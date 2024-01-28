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Zam yağmuru devam ediyor: Zincir marketler 1 gecede 700 ürüne zam yaptı

Zincir marketlerde etiket değiştirme mesaileri devam ediyor. 1 gecede 700 ürüne zam yapılırken, bazı ürünlerin etiketinin bir ay içinde 3 kez değiştiği görüldü.

Zam yağmuru devam ediyor: Zincir marketler 1 gecede 700 ürüne zam yaptı - Resim: 1

2024 yılında geçerli olacak asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlenirken, zamlı asgari ücret çalışanın cebine girmeden erimeye başladı. 

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Zam yağmuru devam ediyor: Zincir marketler 1 gecede 700 ürüne zam yaptı - Resim: 2

Zincir marketlerde etiket değiştirme mesaileri tam gaz devam ediyor. 

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Zam yağmuru devam ediyor: Zincir marketler 1 gecede 700 ürüne zam yaptı - Resim: 3

Yılbaşının ardından bazı ürünlere tekrar zam yapan marketler, şubat ayı yaklaşırken etiketlerini bir kez daha değiştirdi. 

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Zam yağmuru devam ediyor: Zincir marketler 1 gecede 700 ürüne zam yaptı - Resim: 4

1 aylık süre içerisinde bazı ürünlerin etiketinin 2, bazı ürünlerin ise 3 kere etiketinin değiştirildiği görüldü. 

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