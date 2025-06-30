Zam yağmuruna hazır olun: Akaryakıt, sigara, alkol ve bedelli askerlik...
3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte akaryakıt, sigara, alkol ve bedelli askerlik ücretine zam yapılacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi sonrası birçok mal ve hizmet kaleminde fiyat artışı yaşanacak. Akaryakıt, alkollü içecekler ve sigara gibi ürünlerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı otomatik olarak devreye girecek.
AKARYAKITA ÖTV ZAMMI
Her yıl ocak ve temmuz aylarında uygulanan otomatik ÖTV güncellemesi, bu yıl 3 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Yİ-ÜFE’nin yüzde 1 artması durumunda akaryakıta 2,2 TL civarında zam gelebileceği tahmin ediliyor. Eğer artış yüzde 2 seviyesinde gerçekleşirse, fiyatların 2,5 TL’ye kadar yükselebileceği belirtiliyor.
ÖTV ARTIŞINA CUMHURBAŞKANI MÜDAHALESİ MÜMKÜN
ÖTV artışları otomatik olarak uygulanacak olsa da, Cumhurbaşkanı kararıyla bu zamların sınırlandırılması da mümkün. Daha önce ocak ayında yapılması beklenen ÖTV artışı Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 6 ile sınırlandırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada “kamunun belirlediği fiyatlarda hedef enflasyonu gözeteceğiz” ifadelerini kullanması, yeni bir müdahale olasılığını gündeme getirdi.
SİGARAYA 8 TL'YE KADAR ZAM BEKLENİYOR
Uzmanlar, güncellenen ÖTV oranının sigara fiyatlarına doğrudan yansıyacağını belirterek, perşembe günü itibarıyla fiyatlarda 5 ila 8 TL arasında artış öngörüyor.