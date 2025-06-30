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Zam yağmuruna hazır olun: Akaryakıt, sigara, alkol ve bedelli askerlik...

3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte akaryakıt, sigara, alkol ve bedelli askerlik ücretine zam yapılacak.

Zam yağmuruna hazır olun: Akaryakıt, sigara, alkol ve bedelli askerlik... - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi sonrası birçok mal ve hizmet kaleminde fiyat artışı yaşanacak. Akaryakıt, alkollü içecekler ve sigara gibi ürünlerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı otomatik olarak devreye girecek.  

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Zam yağmuruna hazır olun: Akaryakıt, sigara, alkol ve bedelli askerlik... - Resim: 2

AKARYAKITA ÖTV ZAMMI
Her yıl ocak ve temmuz aylarında uygulanan otomatik ÖTV güncellemesi, bu yıl 3 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Yİ-ÜFE’nin yüzde 1 artması durumunda akaryakıta 2,2 TL civarında zam gelebileceği tahmin ediliyor. Eğer artış yüzde 2 seviyesinde gerçekleşirse, fiyatların 2,5 TL’ye kadar yükselebileceği belirtiliyor.

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Zam yağmuruna hazır olun: Akaryakıt, sigara, alkol ve bedelli askerlik... - Resim: 3

ÖTV ARTIŞINA CUMHURBAŞKANI MÜDAHALESİ MÜMKÜN
ÖTV artışları otomatik olarak uygulanacak olsa da, Cumhurbaşkanı kararıyla bu zamların sınırlandırılması da mümkün. Daha önce ocak ayında yapılması beklenen ÖTV artışı Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 6 ile sınırlandırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada “kamunun belirlediği fiyatlarda hedef enflasyonu gözeteceğiz” ifadelerini kullanması, yeni bir müdahale olasılığını gündeme getirdi.

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Zam yağmuruna hazır olun: Akaryakıt, sigara, alkol ve bedelli askerlik... - Resim: 4

SİGARAYA 8 TL'YE KADAR ZAM BEKLENİYOR

Uzmanlar, güncellenen ÖTV oranının sigara fiyatlarına doğrudan yansıyacağını belirterek, perşembe günü itibarıyla fiyatlarda 5 ila 8 TL arasında artış öngörüyor.

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