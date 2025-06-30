Zam yağmuruna hazır olun: Akaryakıt, sigara, alkol ve bedelli askerlik...

ÖTV ARTIŞINA CUMHURBAŞKANI MÜDAHALESİ MÜMKÜN

ÖTV artışları otomatik olarak uygulanacak olsa da, Cumhurbaşkanı kararıyla bu zamların sınırlandırılması da mümkün. Daha önce ocak ayında yapılması beklenen ÖTV artışı Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 6 ile sınırlandırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada “kamunun belirlediği fiyatlarda hedef enflasyonu gözeteceğiz” ifadelerini kullanması, yeni bir müdahale olasılığını gündeme getirdi.