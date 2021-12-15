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  4. Zamla yatıp zamla kalkıyoruz! Bir market zinciri daha ürünlerine zam yaptı

Zamla yatıp zamla kalkıyoruz! A-101'den sonra Şok market de ürünlerine zam yaptı

Türk Lirası erimeye devam ederken vatandaş zamla yatıp zamla kalkıyor. Geçtiğimiz günlerde 112 ürününe zam yapan A-101'den sonra Şok market de fiyat etiketlerini güncelledi.

Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybının ardından fiyatlar aldı başını gidiyor. Markete giden vatandaş her gün yeni bir zamla karşı karşıya kalıyor.

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Geçen günlerde Türkiye'nin en büyük ucuzluk marketlerinden A-101'de başta peynir çeşitleri olmak üzere tam 112 ürüne zam gelmişti. 

Ekonomik krizin etkileri market fiyatlarına yansırken Şok marketteki ürünlerin de etiketleri değişti.

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soL gazetesinde yer alan habere göre, bulaşık deterjanı 7,90 TL iken 13,90 TL'ye yükseldi.

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Yüzde 18 KDV alınan ve 22,46 TL olan kadın pedinin fiyatı 35,95 TL olarak güncellendi.

Diğer zamlı ürünlerin fiyatları şu şekilde:

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