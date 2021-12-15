Zamla yatıp zamla kalkıyoruz! A-101'den sonra Şok market de ürünlerine zam yaptı

Geçen günlerde Türkiye'nin en büyük ucuzluk marketlerinden A-101'de başta peynir çeşitleri olmak üzere tam 112 ürüne zam gelmişti.

Ekonomik krizin etkileri market fiyatlarına yansırken Şok marketteki ürünlerin de etiketleri değişti.