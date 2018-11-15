Memur emeklilerine en az 280 lira zam
Memur emeklileri ocakta çifte zam alacak. Yüzde 4 toplu sözleşme zammına, en az yüzde 8.76 enflasyon farkı eklenecek. En düşük maaş 280 lira artarak, 2 bin 429 liraya çıkacak
Tüm emeklilerin gözü ocak zammında. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon, zam oranında belirleyici olacak. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterirken, memur emeklilerinin de alacağı enflasyon farkını ortaya koyacak.
Güneş gazetesinin haberine göre toplu sözleşmede, memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 4 olarak belirlenmiş, ayrıca 2018'in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3.5'i aşması halinde fark verileceği karara bağlanmıştı.
Temmuz- ekim enflasyonu yüzde 12.26 çıktı, memur emeklilerine yüzde 8.76 fark oluştu. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruş. Bu maaş 4 ayda oluşan yüzde 12.76'lık artışa göre, 2 bin 429 lira 19 kuruş oluyor. Yani en düşük maaşta 280 lira 32 kuruşluk artış görünüyor.