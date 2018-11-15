Memur emeklilerine en az 280 lira zam

Temmuz- ekim enflasyonu yüzde 12.26 çıktı, memur emeklilerine yüzde 8.76 fark oluştu. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruş. Bu maaş 4 ayda oluşan yüzde 12.76'lık artışa göre, 2 bin 429 lira 19 kuruş oluyor. Yani en düşük maaşta 280 lira 32 kuruşluk artış görünüyor.



