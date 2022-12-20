Zamlar yağdı, fiyatlar uçtu yıl başı hediyelerinde rota değişti
Türkiye'deki üreticilerin yurt dışından aldığı Noel ve yılbaşı hediyelikleri talebinde geçen yıla göre yüzde 50 artış yaşanırken, bu alandaki ihracat tutarının 400 milyon doları geçmesi bekleniyor.
Şirketlerin, kurumların ve tüketicilerin özel günler için hediye talebi her geçen gün artarken, bu alandaki ürünler de giderek çeşitleniyor. Son yıllarda promosyonlarda elektronik ürünlerin ağırlığı artarken, dini bayramlarda klasik haline gelen hediyelerde ise çok fazla değişim gözlenmiyor.
Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel gecesi ve yılbaşı döneminde özellikle Hristiyan aleminde promosyon ve hediyelik ürünlere talep artıyor. Artan talep, Türk üreticilere ise siparişlerde yoğunluk olarak yansıyor.
Sektör temsilcileri, yaptığı açıklamada, Noel ve yılbaşı döneminde yurt dışından artan hediyelik eşya talebine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
100'den fazla ülkeye promosyon ihracatı
Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücetürk, Türkiye'nin son yıllarda promosyon sektöründe hızlı büyüme yakaladığını söyledi.
Onlarca sektörü direkt ilgilendiren promosyonda büyümenin son yıllarda genellikle çift hanelerde gerçekleştiğini anlatan Yücetürk, tekstilden mobilyaya, porselenden cama, deriden kırtasiyeye kadar onlarca sektörle doğrudan ilişkisi bulunan promosyonu diğer sektörler gibi dar bir alana konumlandırmadıklarını bildirdi.
Yücetürk, Türkiye'nin başta Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere 100'den fazla ülkeye promosyon ihracatı gerçekleştirdiğini kaydederek, bu yıl promosyon ve hediyelik eşya ihracatının 3 milyar dolar olarak gerçekleşmesini beklediklerini vurguladı.