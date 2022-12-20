Zamlar yağdı, fiyatlar uçtu yıl başı hediyelerinde rota değişti

Şirketlerin, kurumların ve tüketicilerin özel günler için hediye talebi her geçen gün artarken, bu alandaki ürünler de giderek çeşitleniyor. Son yıllarda promosyonlarda elektronik ürünlerin ağırlığı artarken, dini bayramlarda klasik haline gelen hediyelerde ise çok fazla değişim gözlenmiyor.