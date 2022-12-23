Zamlı asgari ücret cebe girmeden eridi! Etiketler bir gecede değişti
Asgari ücrete yüzde 54.66 oranında zam yapılmasının ardından marketler etiketlerini güncellemeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise tepkilere neden oldu.
Milyonların merakla beklediği asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 2023 yılı için geçerli asgari ücret 8 bin 506 TL olarak belirlendi. Brüt asgari ücret 10 bin 8 lira olurken, bir çalışanın işverene maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruşa yükseldi.
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Asgari ücretteki artışın ardından zincir marketler zam hazırlığına başladı. Maaş artışını fırsat bilen marketler, aynı gün etiketleri değiştirdi. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda temel gıdadan temizliğe kadar onlarca ürüne zam geldiği görüldü.
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Marketlerde çalışan kişilerin ürünlerin yeni ve eski fiyatlarını karşılaştırdığı fotoğraflar sosyal medyada birçok kişinin tepkisini çekti.
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