Zamlı asgari ücret cebe girmeden eridi! Etiketler bir gecede değişti

Milyonların merakla beklediği asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 2023 yılı için geçerli asgari ücret 8 bin 506 TL olarak belirlendi. Brüt asgari ücret 10 bin 8 lira olurken, bir çalışanın işverene maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruşa yükseldi.