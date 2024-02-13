Zamlı bayram ikramiyeleri EYT'lilere ve yeni emeklilere de verilecek mi ?
Milyonlarca emekliye verilen "bayram ikramiyesine zam" müjdesiyle birlikte yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar da faydalanıp faydalanmayacağını merak ediyor... İşte son durum...
Emeklilerin 2024’te alacağı zamlar belli oldu. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam aldı. En düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak uygulanırken, 6-7 Şubat’ta zam farkının hesaplara geçmesiyle emekliler yüzde 49,25 oranındaki zamlı maaşlarını almış oldu. Bundan sonra da temmuz ayına kadar bu aylıklar ödenecek ve temmuz ayında yeni oranlar belli olacak.
Zamların belli olmasının ardından gözler, emeklilerin bayram ikramiyesine çevrildi. Yılda iki kere verilen bayram ikramiyelerinde bu sene artış bekleniyor. Henüz emeklilik işlemleri tamamlanmamış ya da emeklilik için başvuru tarihi daha gelmemiş sigortalılar ve EYT'lilerin değişikliklerden nasıl yararlanacağı merak ediliyor.
Sabah'ın haberine göre, bu yıl için ilk ikramiye Ramazan Bayramı öncesi 1-9 Nisan tarihlerinde ödenecek. Yani 1 Nisan itibariyle maaş almaya hak kazanmış ya da kazanacak tüm emekliler bu ikramiyeyi alacak. Eğer EYT'liler ya da diğer sigortalılar 31 Mart gününe kadar emeklilik için başvurmuşlarsa, işlemleri bitmese de Ramazan Bayramı ikramiyesini almaya hak kazanacak.
Örneğin Şubat ayında başvuran bir EYT'li sigortalı için ilk aylık tarihi 1 Mart olacak ve bu tarihten itibaren aylığı hesaplanacak. Mart ayında başvuran birisi için ise emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak ve hesaplanacak. Böylece her iki emekli de işlemleri bitsin ya da bitmesin toplu para alacağı zaman ikramiye de içinde olacak.