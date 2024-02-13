Zamlı bayram ikramiyeleri EYT'lilere ve yeni emeklilere de verilecek mi ?

Sabah'ın haberine göre, bu yıl için ilk ikramiye Ramazan Bayramı öncesi 1-9 Nisan tarihlerinde ödenecek. Yani 1 Nisan itibariyle maaş almaya hak kazanmış ya da kazanacak tüm emekliler bu ikramiyeyi alacak. Eğer EYT'liler ya da diğer sigortalılar 31 Mart gününe kadar emeklilik için başvurmuşlarsa, işlemleri bitmese de Ramazan Bayramı ikramiyesini almaya hak kazanacak.