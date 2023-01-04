Zamlı dul ve yetim aylıkları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte dul ve yetimlerin maaşlarına yapılacak zam belli oldu. Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Bu veriye göre dul ve yetim aylıklarına yüzde 15.39 oranında zam yapılacaktı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zam oranını yüzde 30 olarak açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz" dedi.