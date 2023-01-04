Zamlı dul ve yetim aylıkları belli oldu
Memur ve emeklinin maaş artış oranının yüzde 30'a yükseltilmesinin ardından dul ve yetim maaşlarına da zam yapılacak.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte dul ve yetimlerin maaşlarına yapılacak zam belli oldu. Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Bu veriye göre dul ve yetim aylıklarına yüzde 15.39 oranında zam yapılacaktı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zam oranını yüzde 30 olarak açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz" dedi.
Peki dul ve yetim maaşları ne kadar olacak? İşte SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimlerin alacağı maaşlar...
Yüzde 25 hisse oranına göre; en düşük dul ve yetim aylığı 877 TL'den yapılacak zamla birlikte 1.140 TL'ye yükselecek.
Yine yüzde 25 hisse oranına göre; en yüksek dul ve yetim aylığı 3.228 TL'den 4.196 liraya yükselmiş olacak.