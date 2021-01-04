Zamlı emekli ve memur maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı! İşte yeni maaşlar...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 8,36 olarak gerçekleşti. Bu rakama göre memur ve memur emeklilerine yüzde 4.36 enflasyon zammı gelecek.



Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük de sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 7.36 zam alacak.