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  3. 04 Ocak 2021 10:31

Zamlı emekli ve memur maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı! İşte yeni maaşlar...

Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin zam oranları da belli oldu. Zammın ardından memur ve emekli maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı. İşte yeni maaşlar...

Zamlı emekli ve memur maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı! İşte yeni maaşlar...

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralık ayında yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 14,60 oldu. Enflasyon oranının açıklanmasıyla memur ve emekli maaş zammı da belli oldu.

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Zamlı emekli ve memur maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı! İşte yeni maaşlar...

Memur ve memur emeklisi geçtiğimiz temmuz ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak, yüzde 5.75 olarak gerçekleşen enflasyon nedeniyle yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı.

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Zamlı emekli ve memur maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı! İşte yeni maaşlar...

Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı.

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Zamlı emekli ve memur maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı! İşte yeni maaşlar...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 8,36 olarak gerçekleşti. Bu rakama göre memur ve memur emeklilerine yüzde 4.36 enflasyon zammı gelecek.

Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük de sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 7.36 zam alacak.

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