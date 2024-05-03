Zehir tacirlerinin oyunu bozuldu: Whatsapp'tan uyuşturucu reçetesi yazmışlar
Konya'da polis, psikiyatri uzmanı doktor F. K.'nın özel kliniğinde ücret karşılığında uyuşturucu etkili haplar reçete ettiği yönünde bilgi aldıktan sonra soruşturma başlattı. Operasyon kapsamında 51 kişi gözaltına alındı.
Konya polisi, psikiyatri uzmanı doktor F. K.'nın özel kliniğinde, çoğunluğu uyuşturucu bağımlısı kişilere para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisine ulaştı.
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Soruşturma süresince de valilik tarafından Karaduman’ın özel kliniğinin kapatıldığı belirtildi.
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Polis, teknik ve fiziki takibin ardından Konya, Karaman, Antalya ve Ankara’da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan baskınlarda, aralarında doktor Karaduman’ın da bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı.
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Adreslerde yapılan aramalarda da 178 gram sentetik kannabinoid, 80 gram metamfetamin, 2 bin 586 uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi.
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