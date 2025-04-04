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  4. Bir ilimizde ambulanslar sabaha kadar durmadı: 648 kişi hastanelik oldu, 2 kişi tutuklandı!

Zehirlenme şüphesiyle 648 kişi hastanelere kaldırıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yedikleri tavuk dönerden zehirlenen 648 kişi hastanelere başvurdu. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanırken, hastaneye kaldırılan 2 kişinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Kaynak: DHA / İHA
Zehirlenme şüphesiyle 648 kişi hastanelere kaldırıldı - Resim: 1

Körfez ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde tavuk döner alan bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmüş, zehirlenme belirtileri yaşayan 648 kişi, Körfez Devlet Hastanesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dilovası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Zehirlenme şüphesiyle 648 kişi hastanelere kaldırıldı - Resim: 2

Yapılan müdahalelerin ardından hastalar taburcu edilirken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Zehirlenme şüphesiyle 648 kişi hastanelere kaldırıldı - Resim: 3

 Körfez Belediyesi'nin başlattığı inceleme sonucu işletme mühürlendi.

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Zehirlenme şüphesiyle 648 kişi hastanelere kaldırıldı - Resim: 4

Olayla ilgili dönerci dükkanının işletmecileri olduğu öğrenilen E.T. ve K.Y. isimli şahıslar tutuklandı.

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