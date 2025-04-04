Zehirlenme şüphesiyle 648 kişi hastanelere kaldırıldı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yedikleri tavuk dönerden zehirlenen 648 kişi hastanelere başvurdu. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanırken, hastaneye kaldırılan 2 kişinin durumunun ağır olduğu açıklandı.
Kaynak: DHA / İHA
Körfez ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde tavuk döner alan bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmüş, zehirlenme belirtileri yaşayan 648 kişi, Körfez Devlet Hastanesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dilovası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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Yapılan müdahalelerin ardından hastalar taburcu edilirken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Körfez Belediyesi'nin başlattığı inceleme sonucu işletme mühürlendi.
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Olayla ilgili dönerci dükkanının işletmecileri olduğu öğrenilen E.T. ve K.Y. isimli şahıslar tutuklandı.
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