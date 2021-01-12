''Zehirli olabilir'' uyarısına rağmen avladılar!
Amasya'da Yeşilırmak Nehri'ndeki balıklar, "zehirli olabilir" uyarısına rağmen bazı vatandaşlar tarafından avlandı.
Amasya'da balık ölümleri yaşanan Yeşilırmak Nehri'nde polisin 'zehirli olabilir' uyarısına rağmen bazı vatandaşların balık tuttuğu görüldü.
Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ta kuraklık sonucu su seviyesi ve oksijenin azalması nedeniyle 3 gün önce Yazı Bağları Mahallesi bölgesinde balık ölümleri görülmeye başlandı.
Sürüklenen ölü balıklar kent merkezine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar nehre girerek balıkları avladı, bazıları ise kıyıda çok sayıda balığın çırpınmasını endişeyle izledi, onları suya atarak yaşatmaya çalıştı.