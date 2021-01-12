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  3. 12 Ocak 2021 16:32

''Zehirli olabilir'' uyarısına rağmen avladılar!

Amasya'da Yeşilırmak Nehri'ndeki balıklar, "zehirli olabilir" uyarısına rağmen bazı vatandaşlar tarafından avlandı.

''Zehirli olabilir'' uyarısına rağmen avladılar!

Amasya'da balık ölümleri yaşanan Yeşilırmak Nehri'nde polisin 'zehirli olabilir' uyarısına rağmen bazı vatandaşların balık tuttuğu görüldü.

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''Zehirli olabilir'' uyarısına rağmen avladılar!

Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ta kuraklık sonucu su seviyesi ve oksijenin azalması nedeniyle 3 gün önce Yazı Bağları Mahallesi bölgesinde balık ölümleri görülmeye başlandı.

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''Zehirli olabilir'' uyarısına rağmen avladılar!

Sürüklenen ölü balıklar kent merkezine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar nehre girerek balıkları avladı, bazıları ise kıyıda çok sayıda balığın çırpınmasını endişeyle izledi, onları suya atarak yaşatmaya çalıştı.

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''Zehirli olabilir'' uyarısına rağmen avladılar!

Vatandaşlar gün boyunca oltalar ve elleriyle balık tuttu. Zabıtalar ve polis ekipleri sık sık 'Irmaktan balık tutmayalım. Zehirli olabilir' uyarısı yaptı.

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