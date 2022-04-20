Zekasına güvenenler buraya: İşte beyin yakan mantık soruları

Mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık sorularıyla bunu test etme imkanı...

(Cevaplar sonda)



İlk önce hangi su tankı dolar?

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