Zekasına güvenenler buraya: İşte beyin yakan mantık soruları
Ne kadar zeki ve dikkatli olduğunuzu ölçmek istiyorsanız bu test tam size göre. Bakalım beyin yakan zeka testini siz çözebilecek misiniz? (Cevaplar testin sonunda)
Mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık sorularıyla bunu test etme imkanı...
(Cevaplar sonda)
İlk önce hangi su tankı dolar?
(Seçenekler: 1, 3, 2 ve 3, 3 ve 4)
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Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?
(Seçenekler: 20, 41, 34)
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En sondaki üçgenin içinde hangi rakam olmalı?
(Seçenekler: 5, 6, 7)
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Soru işareti yerine gelecek rakamı bulun.
(Seçenekler: 2, 4, 5)
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