Zelenskiy ''başardık'' diyerek duyurdu: F-16'lar Ukrayna'da
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, F-16 savaş uçaklarının ülkesine ulaştığını doğrulayarak, "F-16'lar Ukrayna'da. Başardık" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Hava Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenen törende konuştu. Zelenskiy, ABD yapımı F-16 savaş uçaklarını uzun süren müzakereler sonucu teslim aldıklarını belirtti.
Zelenskiy, "Havacılığımızın yeteneklerini güçlendirmek, hava savunmamızın, savunma kuvvetlerimizin yeteneklerini güçlendirmek için yüzlerce toplantı ve müzakere yaptık. Yanıt olarak sık sık ‘imkansız’ kelimesini duyduk. Ancak savunma ihtiyacımızı karşıladık ve artık bu gökyüzümüzdeki bir gerçeklik. F-16’lar Ukrayna'da. Bunu sağladık. Bu jetlerde ustalaşan ve bunları ülkemiz için kullanmaya başlayan askerlerimizle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
F-16 uçağı ve eğitimli pilot sayısının halen yetersiz olduğunu vurgulayan Zelenskiy, ek savaş uçakları beklediklerini ve Ukraynalı pilotların eğitimlerinin sürdüğünü aktardı.
Zelenskiy ayrıca, komşu ülkelerin kendilerine doğru uçan Rus füzelerini vurmalarını sağlamak için çaba gösterilmesi gerektiğini de kaydetti.