Zelenskiy ''başardık'' diyerek duyurdu: F-16'lar Ukrayna'da

Zelenskiy, "Havacılığımızın yeteneklerini güçlendirmek, hava savunmamızın, savunma kuvvetlerimizin yeteneklerini güçlendirmek için yüzlerce toplantı ve müzakere yaptık. Yanıt olarak sık sık ‘imkansız’ kelimesini duyduk. Ancak savunma ihtiyacımızı karşıladık ve artık bu gökyüzümüzdeki bir gerçeklik. F-16’lar Ukrayna'da. Bunu sağladık. Bu jetlerde ustalaşan ve bunları ülkemiz için kullanmaya başlayan askerlerimizle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.