Zerzevan Kalesi ve Mithras Kutsal Alanı UNESCO Dünya Mirası Listesi yolunda
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğuda son garnizonu olan ve Mithras Kutsal Alanı’na sahip 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nin kalıcı listeye girmesi için hazırlık yapılıyor.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarındaki UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Zerzevan Kalesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde başlatılan kazılar, 9 yıldır devam ediyor. Mithras Kutsal Alanı’na sahip, Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son askeri garnizonu olan tarihi kale, toplam 60 bin metrekare üzerinde yer alıyor. 12- 15 metre yüksekliğinde ve 1200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, yer altı ibadethanesi, sığınaklar, kaya mezarları, su kanalları ile 54 su sarnıcı bulunan tarihi kalenin 1800 yıllık girişi de yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarıldı.
DHA'nın haberine göre Zerzevan Kalesi ve Mithras Kutsal Alanı 2020’de UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne girmişti. Asıl liste için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından çalışma yürütülürken, yıl sonunda UNESCO’ya dosya sunulacak.
Ayrıca Zerzevan Kalesi’nde daha fazla ziyaretçi ağırlanması için kalenin girişinde ziyaretçi karşılama merkezi yapılmaya başlandı.
Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan ödenekle ihalesine başlanan alanın kasım ayında tamamlanması hedefleniyor.