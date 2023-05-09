Zerzevan Kalesi ve Mithras Kutsal Alanı UNESCO Dünya Mirası Listesi yolunda

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarındaki UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Zerzevan Kalesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde başlatılan kazılar, 9 yıldır devam ediyor. Mithras Kutsal Alanı’na sahip, Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son askeri garnizonu olan tarihi kale, toplam 60 bin metrekare üzerinde yer alıyor. 12- 15 metre yüksekliğinde ve 1200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, yer altı ibadethanesi, sığınaklar, kaya mezarları, su kanalları ile 54 su sarnıcı bulunan tarihi kalenin 1800 yıllık girişi de yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarıldı.