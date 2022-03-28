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Zeynep Alkan hem güzelliğiyle hem de cesaretiyle hayran bıraktı

Doğa aşığı Zeynep Alkan Bali Ubud’da Maymun Ormanı’na giderek hayvanlarla fotoğraf çektirdi.

Zeynep Alkan hem güzelliğiyle hem de cesaretiyle hayran bıraktı - Resim: 1

Zeynep Alkan, Hollandalı erkek arkadaşı Wesley Pabis ile 10 Mart’tan beri Endonezya’da.

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Zeynep Alkan hem güzelliğiyle hem de cesaretiyle hayran bıraktı - Resim: 2

Zeynep, “Uzun zamandır hayallerimden biriydi. Maymunlar çocukluğumdan beri beni çok heyecanlandırır.

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Zeynep Alkan hem güzelliğiyle hem de cesaretiyle hayran bıraktı - Resim: 3

Defalarca taklitlerini yapmışımdır. Hep belgesellerde izlerdim, hayran kalırdım. O kadar akıllı canlılar ki” dedi.

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Zeynep Alkan hem güzelliğiyle hem de cesaretiyle hayran bıraktı - Resim: 4

Bali adasının altını üstüne getirdiler.

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