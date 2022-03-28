Zeynep Alkan hem güzelliğiyle hem de cesaretiyle hayran bıraktı
Doğa aşığı Zeynep Alkan Bali Ubud’da Maymun Ormanı’na giderek hayvanlarla fotoğraf çektirdi.
Zeynep Alkan, Hollandalı erkek arkadaşı Wesley Pabis ile 10 Mart’tan beri Endonezya’da.
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Zeynep, “Uzun zamandır hayallerimden biriydi. Maymunlar çocukluğumdan beri beni çok heyecanlandırır.
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Defalarca taklitlerini yapmışımdır. Hep belgesellerde izlerdim, hayran kalırdım. O kadar akıllı canlılar ki” dedi.
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Bali adasının altını üstüne getirdiler.
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