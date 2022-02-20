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  4. Zeynep kasırgası Avrupa'yı yıktı geçti: En az 12 ölü

Zeynep kasırgası Avrupa'yı vurdu: En az 12 ölü

Avrupa ülkelerinde etkili olan Zeynep kasırgası nedeniyle en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Zeynep kasırgası Avrupa'yı vurdu: En az 12 ölü - Resim: 1

Avrupa ülkelerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan Zeynep kasırgası en az 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

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Zeynep kasırgası Avrupa'yı vurdu: En az 12 ölü - Resim: 2

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, birçok ülkede kasırga nedeniyle devrilen ağaçlar ve şiddetli rüzgar demir ve hava yolu ulaşımının aksamasına neden oldu.

Bazı bölgelerde elektrik şebekeleri de zarar gördü.

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Zeynep kasırgası Avrupa'yı vurdu: En az 12 ölü - Resim: 3

Almanya'da kasırga nedeniyle meydana gelen otomobil kazalarında da iki kişi hayatını kaybetti.

Steinfurt bölgesindeki kazada 56 yaşındaki sürücünün otomobiliyle yola devrilen ağaca çarpması sonucu, Saerbeck'te ise otomobili şiddetli rüzgara yakalanan 33 yaşındaki sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği bildilirdi.

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Zeynep kasırgası Avrupa'yı vurdu: En az 12 ölü - Resim: 4

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), cumartesi sabahı kasırga nedeniyle verilen alarmların kaldırıldığını açıkladı.

Ancak DWD, Almanya'nın kuzeyinde yer yer fırtına beklendiği uyarısı yaptı.

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