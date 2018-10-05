Zeytin çekirdeğinden mangal kömürü ürettiler

'MİKSERDE KIRDIK, FIRINDA KURUTARAK BAŞLADIK'

Pirinadan mangal kömürü yapma denemesine evde başladıklarını belirten Yılmaz, "Eşimle bu işe başladığımızda evde mikseri kırıcı olarak kullandık. Evdeki fırını ise kurutma olarak kullanarak pirinadan mangal kömürü denemeleri gerçekleştirdik. Çok büyük bir heyecanla başladık. Burada tabi ki girişimcilik ruhu çok önemli. O heyecan olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Eşime bu konuda çok büyük bir destek verdim. Mangal kömürü denemesinde başarılı olunca Söke'nin Yenidoğan Mahallesi'ndeki 4 bin metrekarelik, daha önce pamuk deposu olarak kullanılan bir yeri kiraladık. Burada üretime başladık. İşin pazarlama kısmı için de kendimize bir ortak bulduk. Beraberce buralara kadar geldik. İlk ihracatımızı yaptık. Şu ana kadar hiç destek almadık. Her şeyi kendi imkanlarımızla yaptık. Türkiye'nin en büyük atıklardan olan pirinayı kokusuz, dumansız ve yüksek kalorili bir ürüne çevirerek büyük bir piyasa açığı olan mangal kömüründe yerli üretim yaptık. Bundan sonra da devletimizden bu konuda destek vermesini istiyoruz" diye konuştu.