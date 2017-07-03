Zeytinlikte erkek cesedi bulundu !

Olay yerine giden polis ekipleri, yaklaşık 10 günlük olduğu tahmin edilen kokmuş erkek cesedinin üzerinde yaptıkları incelemede üzerinde kimliğini belirtir bir belgeye rastlamadı. 20- 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin cesedi üzerinde herhangi bir yara izine rastlanmadı.