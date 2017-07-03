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  3. 03 Temmuz 2017 16:33

Zeytinlikte erkek cesedi bulundu !

İzmir'de yol kenarında bir zeytinlikte erkek cesedi bulundu.

Zeytinlikte erkek cesedi bulundu !

İzmir'in Tire İlçesi'nde, yol kenarındaki zeytinlikte 20-25 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Polis, cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlattı.

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Zeytinlikte erkek cesedi bulundu !

Bugün saat 09.30 sıralarında, Tire'nin Karacaali Mahallesi'ndeki yol kenarındaki bir zeytinlik alanda erkek cesedi bulunan vatandaşlar, durum polise bildirdi.

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Zeytinlikte erkek cesedi bulundu !

Olay yerine giden polis ekipleri, yaklaşık 10 günlük olduğu tahmin edilen kokmuş erkek cesedinin üzerinde yaptıkları incelemede üzerinde kimliğini belirtir bir belgeye rastlamadı. 20- 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin cesedi üzerinde herhangi bir yara izine rastlanmadı.

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Zeytinlikte erkek cesedi bulundu !

Yabancı uyruklu bir kişiye ait olabileceği üzerinde durulan ceset, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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