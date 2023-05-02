Zigana Tüneli hizmete açılıyor: 272 milyon tasarruf sağlanacak

‘90 ADET VİRAJ ORTADAN KALKTI’

Bakan Karaismailoğlu, kuzey-güney aksları kapsamında hayata geçen projelerin en önemlilerinden biri olarak nitelendirdiği yeni Zigana Tüneli’ne dair teknik bilgiler vererek şöyle devam etti:

“Yarın açılışını gerçekleştireceğimiz yeni Zigana Tüneli ile birlikte toplam 42 kilometre uzunluğunda 33 adet tünel tamamlandı ve mevsim şartlarının ulaşıma etkisi en aza indirildi. Toplam 14,5 kilometrelik çift tüplü tünelde de yapım çalışmaları devam ediyor. Yeni Zigana Tüneli, 2 asra yakın süredir yapım, iyileştirme gibi pek çok çalışmanın yürütüldüğü güzergaha vurulan bir mühür oldu. Proje kapsamında ayrıca, 600 metrelik bağlantı yolu yer alıyor. Zigana Tüneli havalandırma sistemleri, kara yolu tünellerinde Türkiye’de ilk defa yapılan dikey şaft yapılarıyla teşkil edildi. Proje kapsamında her bir istasyonda 1 temiz, 1 kirli hava olmak üzere 2 istasyonda toplam 4 havalandırma şaft yapısı var. 2 bin 745 metre uzunluğunda 2 çift tüp olmak üzere toplam 6 bin 665 metrelik 7 tünel; 2 bin 561 metre uzunluğunda 33 köprü yer alıyor. Zigana’nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve 1’inci tünelde bin 825 metreye indirilen kot, Yeni Zigana Tüneli ile 1015 metreye indi. Proje sayesinde; mevcut güzergahta bulunan 90 adet viraj ortadan kalktı. Eğim yüzde 7,7’den yüzde 3,3’e düşerek yolun geometrisi iyileşti. Güzergah 8 kilometre kısalarak, seyahat süresi otomobiller için 30 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika düşürüldü.”