Zihinleri kontrol ediliyor! Tehlikenin adı: Zombi böcek!
Dünyada yeni tip koronavirüsün en çok etkilediği ABD'de zombi ağustos böcekleri keşfedildi. Kimyasal etkileri olan bir mantar tarafından zihinleri kontrol edilen ateşböcekleri yerel canlı popülasyonu için tehlike oluşturuyor.
ZİHİNLERİ KONTROL EDİLİYOR
ABD’de, Batı Virginia Üniversitesi’nden araştırmacılar, parazit bir mantar tarafından enfekte edilen yeni bir ağustos böceği popülasyonu keşfetti.
PLOS Pathogens’de yayımlanan araştırmada "zombi ağustosböceği" olarak adlandırılan bu böceklerin, halüsinojenik mantarlarda bulunanlara benzer kimyasallar içeren saykodelik bir mantar olan Massospora'nın etkisi altında olduğu belirtildi.
Massaspora, böceklerin zihinleri kontrol ediyor ve onları üremeye zorlayarak enfekte böcek sayısının artmasını sağlıyor.
VÜCUTLARININ ÜÇTE BİRİNİ YOK EDİYOR
Çalışmanın ortak yazarı Brian Lovett, Massospora sporlarının ilk olarak ağustosböceğinin cinsel organlarını, kalçalarını ve karınlarını yiyerek vücudunun üçte birini yok ettiğini söyledi. Daha sonra üreme amacıyla diğer ağustos böcekleri birbirine yaklaştığında sporlar diğerlerine taşınıyor.