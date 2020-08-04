Zihinleri kontrol ediliyor! Tehlikenin adı: Zombi böcek!

PLOS Pathogens’de yayımlanan araştırmada "zombi ağustosböceği" olarak adlandırılan bu böceklerin, halüsinojenik mantarlarda bulunanlara benzer kimyasallar içeren saykodelik bir mantar olan Massospora'nın etkisi altında olduğu belirtildi.



Massaspora, böceklerin zihinleri kontrol ediyor ve onları üremeye zorlayarak enfekte böcek sayısının artmasını sağlıyor.