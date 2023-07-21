Zihinsel engelli Elif'in en büyük hayali gerçek oldu

Derste öğretmeninin hayallerini sorması üzerine E.B.'in gelinlik ve düğün istediğini aktaran rehabilitasyon merkezinin müdürü Z.P., bu hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Öğrencimiz yaklaşık 10 yıldır bizden eğitim alıyor. İlk geldiği zamanlarda okuma-yazma konusunda eğitimi yoktu. Öğrencimizi aldık ve süreç içinde okuma-yazma çalışmalarını yapıp öğrettik. Kendisini ifade edecek kadar okuyabiliyor. Diğer öğretmeni ile dersteyken hayallerinden bahsetmişler biraz. Ve E.B.'e sorulduğunda kağıda liste yapması istendiğinde, listenin en başına gelin olmak istediğini yazmış. Bunu görünce sürece dahil olalım istedik. İlk zamanlar sadece annesi biliyordu ve E.B.'e sürpriz yapmak istedik. Sağ olsunlar tüm öğretmenlerimiz bu işin bir ucundan tutup, E.B.'in hayallerini gerçekleştirmek istediklerini söylediler. İlk önce organizasyon hazırlandı. Kuaförle görüşüldü. Müzikti, davul zurnasıydı, gelinliğiydi, pastasıydı; tüm organizasyon hazırlandı. Annesi de evde akrabaları ve çevresiyle kontak kurarak, düğün günü gelmelerini sağladı. Bu süreçlerin hiçbirinden E.B.'in haberi yoktu. Son birkaç gün öncesinden öğrendi ve çok mutlu oldu. Bugün de etkinliğimizi bu şekilde tamamlamış olduk" dedi.