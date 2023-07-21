Zihinsel engelli Elif'in en büyük hayali gerçek oldu
Gaziantep'te zihinsel engelli 21 yaşındaki genç kızın gelinlik ve düğün hayali, rehabilitasyon merkezindeki öğretmenleri tarafından gerçekleştirildi.
Gaziantep'te zihinsel engeli bulunan E.B.'nun (21) gelinlik ve düğün hayali, rehabilitasyon merkezindeki öğretmenleri tarafından gerçekleştirildi. E.B., gelinlik giyip, kuaförde saç ve makyajı yaptırılarak süslenen araçla getirildiği merkezde düzenlenen ve ağabeyi Ö.B.'nun damat olarak eşlik ettiği temsili düğünde davul ve zurna eşliğinde halay çekip, eğlendi.
10 yıldır eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinde okuma-yazma öğrenen E.B.'ndan, öğretmeni F.K. hayallerini yazmasını istedi. E.B.'in hayallerini yazdığı mektupta gelinlik giyip, düğün yapma isteğini gören F.K., durumu rehabilitasyon merkezi müdürü Z.P.’a anlattı. Öğretmenleri bu hayali gerçekleştirmek için görüştüğü E.B.'in ailesinin de onay vermesinin ardından gelinlik firması, kuaför ve davul zurna ekibiyle görüşerek organizasyonu ayarladı.
Hazırlıkların ardından E.B., sabah saatlerinde kuaföre götürülerek, saç ve makyajı yapıldı. E.B., daha sonra eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinin bahçesine süslenmiş düğün aracı ile getirildi. Merkezde annesi, babası, yakınları ve eğitim gören arkadaşları tarafından karşılanan E.B.'e damat olarak ağabeyi Ö.B. eşlik etti. Davul ve zurna eşliğinde halay çeken E.B., pasta kesti.
Derste öğretmeninin hayallerini sorması üzerine E.B.'in gelinlik ve düğün istediğini aktaran rehabilitasyon merkezinin müdürü Z.P., bu hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Öğrencimiz yaklaşık 10 yıldır bizden eğitim alıyor. İlk geldiği zamanlarda okuma-yazma konusunda eğitimi yoktu. Öğrencimizi aldık ve süreç içinde okuma-yazma çalışmalarını yapıp öğrettik. Kendisini ifade edecek kadar okuyabiliyor. Diğer öğretmeni ile dersteyken hayallerinden bahsetmişler biraz. Ve E.B.'e sorulduğunda kağıda liste yapması istendiğinde, listenin en başına gelin olmak istediğini yazmış. Bunu görünce sürece dahil olalım istedik. İlk zamanlar sadece annesi biliyordu ve E.B.'e sürpriz yapmak istedik. Sağ olsunlar tüm öğretmenlerimiz bu işin bir ucundan tutup, E.B.'in hayallerini gerçekleştirmek istediklerini söylediler. İlk önce organizasyon hazırlandı. Kuaförle görüşüldü. Müzikti, davul zurnasıydı, gelinliğiydi, pastasıydı; tüm organizasyon hazırlandı. Annesi de evde akrabaları ve çevresiyle kontak kurarak, düğün günü gelmelerini sağladı. Bu süreçlerin hiçbirinden E.B.'in haberi yoktu. Son birkaç gün öncesinden öğrendi ve çok mutlu oldu. Bugün de etkinliğimizi bu şekilde tamamlamış olduk" dedi.