Zincir marketler için nüfus sınırı geliyor
Türkiye Perakendeciler Federasyonu, nüfusu 5 binin altında olan yerlerde zincir market açılmamasını, geçen yıl cirosu 50 milyar TL'ye ulaşan özel marka ürünlerin market satışının yüzde 25 ile sınırlandırılmasını, gramaj oyunlarına son verilmesi için ambalajların farklılaştırılmasını önerdi.
Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı perakende ticaretin yasasında değişiklik taslağına ilişkin tarafların görüşlerini göndermesi tamamlandı.
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) nüfusu 5 bin nüfusun altında olan yerlerde zincir market açılmamasını, geçen yıl cirosu 50 milyar TL’ye ulaşan özel marka (private label) ürünlerin market satışının yüzde 25 ile sınırlandırılmasını, tüketicide ucuz algısı yaratan gramaj oyunlarına son verilmesi için ambalajların farklılaştırılması şartı getirilmesini önerdi.
Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün'ün imzasıyla Ticaret Bakanlığı’na gönderilen görüşte itiraz ve öneriler şöyle sıralandı: