Ziraat Bankası'ndan kritik duyuru! Listede adınız varsa hemen şubeye gidin
Ziraat Bankası'nda hesapları olan vatandaşlar için 2023 yılında zaman aşımı duyurusu yapıldı.
Her yıl milyonlarca lira banka hesaplarında zaman aşımına uğruyor. Zaman aşımına uğrayan bakiyeler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilirken, yıllar sonra durumun farkına varan vatandaşlar içinse artık çok geç olmuş oluyor.
Ziraat Bankası, zaman aşımına uğrayacak hesaplar hakkında şu açıklamayı yayınladı:
"5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir."
BÜTÜN BANKALAR YAYINLAMAK ZORUNDA
01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.