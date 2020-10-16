Zonguldak halkı büyük bir heyecanla yarını bekliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çarşamba günü TBMM'de gurup toplantısında yaptığı açıklamada, "Ülkemizin sondaj filosuna kattığı son gemi olan Kanuni, bakım çalışmalarının bitmesinin ardından Karadeniz'deki görevi için yola çıktı. Önce İstanbul'a ardından da Zonguldak'a uğrayarak belirlenen sondaj sahasına ulaşacak. Kanuni'nin faaliyetlerinden de inşallah müjdeli haberler bekliyoruz. Fatih sondaj gemimiz keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi haberi milletimizi adeta sevince boğulmuştur. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından da yeni müjdeler bekliyoruz. İnşallah Cumartesi günü Fatih Sondaj gemimize giderek çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezervi miktarını açıklayacağız" ifadelerini kullanması ile herkes merakla Cumartesi günü verilecek yeni müjdeleri ve bulunan ek rezervin miktarını öğrenmeyi bekliyor.