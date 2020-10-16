Zonguldak halkı büyük bir heyecanla yarını bekliyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 1 buçuk ay önce Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de, Tuna-1 bölgesinde sondaj faaliyetinde 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulduğunun müjdesini verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 1 buçuk ay önce Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de, Tuna-1 bölgesinde sondaj faaliyetinde 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulduğunun müjdesini verdi. Erdoğan'ın verdiği müjdeli haber, Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşları sevince boğdu. 83 Milyonun tek yürek olarak büyük sevinç yaşadığı müjdeli habere, en çok sevinen ve sevinci kat kat daha fazla yaşayanlar ise rezervin kendi bölgelerinde bulunması nedeniyle Zonguldaklı vatandaşlar oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çarşamba günü TBMM'de gurup toplantısında yaptığı açıklamada, "Ülkemizin sondaj filosuna kattığı son gemi olan Kanuni, bakım çalışmalarının bitmesinin ardından Karadeniz'deki görevi için yola çıktı. Önce İstanbul'a ardından da Zonguldak'a uğrayarak belirlenen sondaj sahasına ulaşacak. Kanuni'nin faaliyetlerinden de inşallah müjdeli haberler bekliyoruz. Fatih sondaj gemimiz keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi haberi milletimizi adeta sevince boğulmuştur. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından da yeni müjdeler bekliyoruz. İnşallah Cumartesi günü Fatih Sondaj gemimize giderek çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezervi miktarını açıklayacağız" ifadelerini kullanması ile herkes merakla Cumartesi günü verilecek yeni müjdeleri ve bulunan ek rezervin miktarını öğrenmeyi bekliyor.
Erdoğan'ın müjdeli haberi sonrasında, kısa bir zaman aralığında verilen iki müjdeli haber ile sevinci çifterli yaşayan Zonguldak'lı vatandaşlara Cumartesi verilecek müjdeli haberleri ve beklentilerini sordu. Zonguldak halkı, kömür madenleriyle Türkiye ekonomisini lokomotifi olan şehirlerinin doğal gaz kaynakları ile ülke ekonomisinde yeniden lokomotif kent olacağını ifade ederek, enerji konusunda dışa bağımlılığımızın azalacağını ifade ettiler.
Zonguldaklılar, Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen 6. nesil üst düzey teknolojiye sahip Fatih Gemisinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumartesi günü vereceği yeni müjdeler ile ek rezerv açıklamasını, dört gözle bekliyor. Öğrencisinden, ev hanımına, oda başkanından öğretim görevlisine, Zonguldaklı olan veya Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlar, şimdiden açıklanacak müjdelerin tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.