Zonguldak'ta batan gemi böyle görüntülendi

Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan 7 mürettebatı arama çalışmaları da 31'inci gününde 'Nene Hatun' gemisiyle sürüyor. Bölgede karadan tarama ile denizden bot ve dalgıçlarla arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.