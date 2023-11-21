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Zonguldak'ta batan geminin yeri tespit edildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında olumsuz hava koşulları nedeniyle batan geminin konumunun tespit edildiği bildirildi.

Kaynak: DHA
Zonguldak'ta batan geminin yeri tespit edildi - Resim: 1

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle 19 Kasım’da limanda sürüklenmemesi için açığa çıkartıldıktan sonra mendireğe çarpan ‘Kafkametler’ adlı Türk gemisi battı.

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Zonguldak'ta batan geminin yeri tespit edildi - Resim: 2

Kayıp 12 Türk mürettebat için arama çalışması başlatıldı. Dün, gemide aşçı olarak görev yapan bir kişinin karaya vuran cansız bedeni bulundu.

 

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Zonguldak'ta batan geminin yeri tespit edildi - Resim: 3

AFAD Başkanı Okay Memiş, 11 denizciyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, geminin konumunun tespit edildiğini söyledi.

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Zonguldak'ta batan geminin yeri tespit edildi - Resim: 4

AFAD Başkanı Okay Memiş, batan gemiyle ilgili olarak "Geminin konumunu tespit ettik. Batan gemide 1 ölü, 11 kayıp var. Gemi 25 metre derinlikte" dedi.

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