Zonguldak'ta denize sıfır ''çöplük''te, piknik keyfi!
Zonguldak'ta hafta sonunu deniz kenarında geçirmek isteyen vatandaşlar, denizin kıyıyı doldurduğu evsel atıklar, kemirgen ölüleri, enjektör, iğne, serum gibi tıbbi çöpleri umursamadan çevre felaketinin ortasında piknik yaptı.
Zonguldak'ta merkez ile Kozlu ilçesinin sınırındaki deniz kenarındaki bir alan uzun yıllar vahşi depolama tesisi olarak kullanıldı. Sapça bölgesindeki tesisin hayata geçirilmesinin ardından depolama alanına atık dökülmesi işlemi sonlandırıldı. Ancak kış mevsimindeki şiddetli dalgaların sürüklediği atıklar denize karıştı. Kış mevsimiyle birlikte bu atıklar yeniden dalgalar aracılığıyla Kozlu ilçesindeki sahile sürüklendi.
Hafta sonu deniz kenarında iyi vakit geçirmek için sahile akın eden yurttaşlar şaşkınlık yaşadı. Yaklaşık dört kilometrelik alana yayılan evsel ve tıbbi atıkları görenlerden bazıları geri dönerek yaşananlara tepki gösterirken, bazı vatandaşlar ise mangalını yakarak piknik yaptı.
Bazı alanlarda kumsalı tamamen kapatan çöplerin arasından yürümeye çalışan vatandaşlar deniz kenarına ulaşmayı başardı. Kemirgen ölüsü, iğne, enjektör, serum ve ilaç şişelerinin arasından güçlükle ilerleyenler yetkililerin bir an önce temizlik için harekete geçmesini istedi. Eşi ve çocuğuyla hafta sonunu değerlendirmek istediklerini söyleyen İlker Kaplan, "Eşim ve çocuğumla pazar günü şurada hava almak için geldik. Ortalığı görüyorsunuz. Vaktiyle insanların doğaya attıkları pislikleri doğa kış boyu geri kusmuş. Buraların temizlenmesi ve tekrar bu atıkların doğaya atılmamasını temenni ediyoruz. Burası eskiden çöplüktü. Muhtemelen hastanemizin tıbbi atıklarını buralara atmışlar. Deniz geri kusmuş. Çok pis, inşallah temizlenir. Burayı güzel hale getirenler plajı da temizlerse çok mutlu oluruz" diye konuştu.
Dört yaşındaki oğlunun atıkları ayrıştırmayı bile bildiğini ancak sahile geldiklerinde çok sayıda atığın kumsalı kapladığını söyleyen Esra Taşçı, "Memleketimiz demeye utanır haldeyim. Buraya gezmeye geldik. Misafirimizi de getirdik. Benim dört yaşındaki çocuğum plastikler, metal atıklar ayrı çöp kutusuna diyor. Ama burada gördüklerimizden sonra geri dönüyoruz. Felaket, utanç verici. Şoktayız. Daha çok hastane atığı fark ettim. İnsanların dışında hastane atığına, enjektörlere rast geldik. Olmayan yok" şeklinde tepkisini dile getirdi.