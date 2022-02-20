Zonguldak'ta denize sıfır ''çöplük''te, piknik keyfi!

Bazı alanlarda kumsalı tamamen kapatan çöplerin arasından yürümeye çalışan vatandaşlar deniz kenarına ulaşmayı başardı. Kemirgen ölüsü, iğne, enjektör, serum ve ilaç şişelerinin arasından güçlükle ilerleyenler yetkililerin bir an önce temizlik için harekete geçmesini istedi. Eşi ve çocuğuyla hafta sonunu değerlendirmek istediklerini söyleyen İlker Kaplan, "Eşim ve çocuğumla pazar günü şurada hava almak için geldik. Ortalığı görüyorsunuz. Vaktiyle insanların doğaya attıkları pislikleri doğa kış boyu geri kusmuş. Buraların temizlenmesi ve tekrar bu atıkların doğaya atılmamasını temenni ediyoruz. Burası eskiden çöplüktü. Muhtemelen hastanemizin tıbbi atıklarını buralara atmışlar. Deniz geri kusmuş. Çok pis, inşallah temizlenir. Burayı güzel hale getirenler plajı da temizlerse çok mutlu oluruz" diye konuştu.