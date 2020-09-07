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  3. 07 Eylül 2020 23:31

Zonguldak'ta hatalı basım 100 lira satışa çıkarıldı

İlçede balıkçılık yapan Tuncay Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elindeki paralar arasında ön yüz sağ üst köşedeki 100 rakamının bir sıfırı eksik olan banknot gördüğünü söyledi.

Zonguldak'ta hatalı basım 100 lira satışa çıkarıldı

İlçede balıkçılık yapan Tuncay Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elindeki paralar arasında ön yüz sağ üst köşedeki 100 rakamının bir sıfırı eksik olan banknot gördüğünü söyledi.

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Zonguldak'ta hatalı basım 100 lira satışa çıkarıldı

Yazgan, paranın sahte olduğunu düşündüğünü ancak daha sonra baskı hatası olduğunu öğrendiğini belirterek, "Parayı satıp oğluma bir araba almak istiyorum.

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Zonguldak'ta hatalı basım 100 lira satışa çıkarıldı

İnternette araştırdım, 50 lira baskı hatalı paranın 75 bin liraya satışa çıkarıldığını gördüm. Ben de isteyene 100 bin liraya satmayı düşünüyorum. Satabilirsem bu parayla oğluma araba almayı düşünüyorum." diye konuştu.

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Zonguldak'ta hatalı basım 100 lira satışa çıkarıldı

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