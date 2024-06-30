Zonguldak'ta mayın alarmı: SAS komandoları imha etti
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde tespit edilen mayın, SAS komandoları tarafından imha edildi.
Kaynak: DHA
Ereğli-Alaplı yolunun plajlar mevkiinin 60 metre açığında, 5 metre derinlikte şüpheli cisim görenler, dün akşam saatlerinde ihbarda bulundu. Olay yerine Sahil Güvenlik, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
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Çalışmaların sağlıklı yürütülmesi için plajlar bölgesine ve denize girişler yasaklandı. İncelemede, şüpheli cismin Ukrayna menşeili mayın olduğu belirlendi.
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Polis ve zabıta ekipleri karada, Sahil güvenlik ekipleri denizde güvenlik önlemi aldı.
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Bölgeye Sualtı Savunma (SAS) komandoları sevk edildi.
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