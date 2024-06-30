  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Zonguldak'ta mayın alarmı: SAS komandoları imha etti

Zonguldak'ta mayın alarmı: SAS komandoları imha etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde tespit edilen mayın, SAS komandoları tarafından imha edildi.

Kaynak: DHA
Zonguldak'ta mayın alarmı: SAS komandoları imha etti - Resim: 1

Ereğli-Alaplı yolunun plajlar mevkiinin 60 metre açığında, 5 metre derinlikte şüpheli cisim görenler, dün akşam saatlerinde ihbarda bulundu. Olay yerine Sahil Güvenlik, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

1 / 17
Zonguldak'ta mayın alarmı: SAS komandoları imha etti - Resim: 2

Çalışmaların sağlıklı yürütülmesi için plajlar bölgesine ve denize girişler yasaklandı. İncelemede, şüpheli cismin Ukrayna menşeili mayın olduğu belirlendi. 

2 / 17
Zonguldak'ta mayın alarmı: SAS komandoları imha etti - Resim: 3

Polis ve zabıta ekipleri karada, Sahil güvenlik ekipleri denizde güvenlik önlemi aldı. 

3 / 17
Zonguldak'ta mayın alarmı: SAS komandoları imha etti - Resim: 4

Bölgeye Sualtı Savunma (SAS) komandoları sevk edildi. 

4 / 17